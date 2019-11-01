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  4. Пышногрудая «австралийская Кардашьян» озадачила фанатов жутким фото

Пышногрудая «австралийская Кардашьян» озадачила фанатов жутким фото

, 8:42 Фото 438

Instagram-модель присоединилась к празднованию Хэллоуина прошлой ночью.

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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

«Австралийская Кардашьян» под ником Holly-Daze Coffey озадачила подписчиков в Instagram. Звезда опубликовала в соцсеть необычное фото, которое поставило фанатов в тупик. На снимке пышнотелая модель позирует в компании своего татуированного бойфренда. Вот только головы влюбленных благодаря фотошопу поменялись местами. Так, изначально красочный солнечный снимок превратился в жутковатое зрелище.

«Счастливого Хэллоуина!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Поклонники «австралийской Кардашьян» поделились — им было сложно понять, что происходит на фото. Под «страшным» снимком не появилось множества восхищенных комментариев, в которых фанаты обычно восторгались соблазнительными формами кумира. Пользователи не стали осыпать любимицу комплиментами, ведь теперь на ее чудесной шейке красовалась голова бородатого мужчины!

«Это очень странно!»

«Что за чудовища?!»

«Вы двое — это нечто!»

«Не сразу понял, что происходит», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пышные формы «австралийской Кардашьян» едва поместились в бикини.

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