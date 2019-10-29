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Пышные формы «австралийской Кардашьян» едва поместились в бикини — фото

, 17:01 2 405

Девушка вновь опубликовала пикантное фото своего пышного бюста в социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

Австралийская блогер и профессиональный серфер, известная в Instagram под ником Holly-Daze Coffey, вновь взбудоражила поклонников снимком в бикини.

Сексуальная блондинка, которую часто называют «австралийской Кардашьян» из-за пышных форм, очаровала новым фото своего пышного бюста и собрала больше 22 тысяч лайков под фотографией. Девушка нередко оголяется для фото в Instagram, чем восхищает своих фанатов, в особенности мужчин.

 

Instagram @hollydazecoffeyyy

На очередном соблазнительном фото она демонстрирует свой пышный бюст. Фолловеры восхитились внешним видом блондинки, ведь такой раскрепощенностью девушки они уже не удивляются. Тем более, что для многих подписчиц она является примером и представляет образец подтянутого и здорового женского тела.

«Так жарко… сногсшибательная крошка»;

«На каждом снимке вы самая горячая женщина в мире»;

«Боже мой!!! Ты просто бомба», — оставили восхищенные комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «австралийская Кардашьян» продемонстрировала поклонникам свои пышные формы.

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