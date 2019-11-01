  1. Пятый канал
  4. Крыша автосервиса обрушилась во время серьезного пожара в Петербурге

Крыша автосервиса обрушилась во время серьезного пожара в Петербурге

, 9:20 Видео 242

На месте работают экстренные службы города.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Автосервис полыхает во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила уже 400 квадратных метров.

По сообщениям очевидцев, обрушилась крыша здания, слышны взрывы.

Автоцентр находится в одноэтажном здании, размером 40×22 м.

На месте ЧП работают экстренные службы города. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожару присвоен ранг 1БИС. Огнеборцам удалось локализовать пламя в 8.58 утра по местному времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный пожар разгорелся в административном здании в поселке Бурятии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

10:36
Подольская-супергероиня и Пресняков-штурмовик готовы к Хэллоуину — фото
10:25
Видео задержания экс-генерала милиции, подозреваемого в подготовке убийства
10:18
Немецкий журнал сообщил о «возвращении» рубля
10:06
Самолет из Вьетнама долетел до Новосибирска на одном двигателе
9:54
Жителям многоквартирных домов в Самаре приходится жить в чудовищных условиях
9:42
«Леди Гага?» Нетребко показала гипер-реалистичные образы на Хэллоуин

Сейчас читают

Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть на Хэллоуин
Отец убитого в детсаду в Нарьян-Маре ребенка никогда не видел подозреваемого

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев