Крыша автосервиса обрушилась во время серьезного пожара в Петербурге

Автосервис полыхает во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила уже 400 квадратных метров.

По сообщениям очевидцев, обрушилась крыша здания, слышны взрывы.

Автоцентр находится в одноэтажном здании, размером 40×22 м.

На месте ЧП работают экстренные службы города. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожару присвоен ранг 1БИС. Огнеборцам удалось локализовать пламя в 8.58 утра по местному времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный пожар разгорелся в административном здании в поселке Бурятии.