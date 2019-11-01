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  4. Длинные выходные: как россияне будут отдыхать в ноябрьские праздники

Длинные выходные: как россияне будут отдыхать в ноябрьские праздники

, 10:44 Эфирная новость 195

Эксперты составили список самых востребованных у россиян направлений для поездок на отдых в эти дни.

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Фото, видео: ТАСС/Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru

Россиян впереди ожидают длинные выходные. Сразу три дня. 4 ноября страна будет отмечать День народного единства.

Отдыхать будут даже космонавты, для них это большая редкость. Расслабиться позволяли себе лишь один раз в году 9 мая.

Ну, а как проведут свой мини-отпуск на Земле, выяснили эксперты. Они составили рейтинг самых востребованных в ноябре направлений для путешествий — наиболее популярны Москва и Петербург. Большим спросом пользуются и курорты нашей страны: Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Для зарубежных поездок туристы выбрали Турцию, Чехию и Белоруссию.

Журналисты «Аргументов и фактов» решили выяснить, изменятся ли графики социальных выплат в связи с предстоящим праздником. Подробности читайте на страницах издания «АиФ» — он уже в продаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в жизни россиян с 1 ноября.

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