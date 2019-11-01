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  4. Артистов Мариинского театра госпитализировали с серьезным отравлением в Москве

Артистов Мариинского театра госпитализировали с серьезным отравлением в Москве

, 10:59 329

В больницу гастролеров повезли прямо из концертного зала.

Фото: www.globallookpress.com

Массовое отравление артистов Мариинского театра произошло в Москве после концерта в зале «Зарядье». 5-tv.ru публикует их список.

  1. Александр П. (12 лет);
  2. Вадим Д. (36 лет)
  3. Евгений Ж. (40 лет);
  4. Сергей А. (76 лет);
  5. Сергей Ш. (31 год)
  6. Елизавета С. (40 лет)
  7. Сергей А. (76 лет)
  8. Константин С. (38 лет)
  9. Мария А. (41 год)
  10. Александр Ш. (43 года)
  11. Юлия П. (37 лет)
  12. Наталья П. (21 год)

Минувшим вечером 11 гастролеров начали жаловаться на дурное самочувствие. Кареты скорой помощи приехали за некоторыми из них прямо в концертный зал «Зарядье». Все пострадавшие сообщили о поносе, рвоте и болях в животе.

Как стало известно 5-tv.ru, компания «Дело вкуса» осуществила поставку готовой еды на 205 человек. Артисты Симфонического оркестра Мариинского театра, а также хора и певцов Мариинского театра ужинали примерно в 19 вечера. Недомогание они почувствовали буквально через пару часов после приема пищи.

В лечебном учреждении диагностировали обезвоживание организма, их разместили в инфекционной больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом отравлении в культурной сфере. В Москве экстренно госпитализировали сына режиссера Константина Фама, которого номинировали на «Оскар». 18-летний парень принял амфетамин.

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