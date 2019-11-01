Артистов Мариинского театра госпитализировали с серьезным отравлением в Москве

Массовое отравление артистов Мариинского театра произошло в Москве после концерта в зале «Зарядье». 5-tv.ru публикует их список.
- Александр П. (12 лет);
- Вадим Д. (36 лет)
- Евгений Ж. (40 лет);
- Сергей А. (76 лет);
- Сергей Ш. (31 год)
- Елизавета С. (40 лет)
- Сергей А. (76 лет)
- Константин С. (38 лет)
- Мария А. (41 год)
- Александр Ш. (43 года)
- Юлия П. (37 лет)
- Наталья П. (21 год)
Минувшим вечером 11 гастролеров начали жаловаться на дурное самочувствие. Кареты скорой помощи приехали за некоторыми из них прямо в концертный зал «Зарядье». Все пострадавшие сообщили о поносе, рвоте и болях в животе.
Как стало известно 5-tv.ru, компания «Дело вкуса» осуществила поставку готовой еды на 205 человек. Артисты Симфонического оркестра Мариинского театра, а также хора и певцов Мариинского театра ужинали примерно в 19 вечера. Недомогание они почувствовали буквально через пару часов после приема пищи.
В лечебном учреждении диагностировали обезвоживание организма, их разместили в инфекционной больнице.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другом отравлении в культурной сфере. В Москве экстренно госпитализировали сына режиссера Константина Фама, которого номинировали на «Оскар». 18-летний парень принял амфетамин.