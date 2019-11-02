Названа самая полезная и некалорийная рыба

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал самой полезной морскую рыбу, сообщает «Экономика сегодня». В ней, по словам врача, содержится соль, йод, множество полезных микроэлементов и жиров с кислотами Омега-3 и Омега-6. Доктор делает акцент именно на «мелких» морских рыбешках. Эту рыбу можно употреблять всем без исключения. В них не содержится ртути, которая может быть опасна, например, для плода. Именно поэтому беременным женщинам не рекомендовано употреблять часто рыбу.

Телеведущий отметил и пользу речной рыбы из-за легко усваиваемого белка, наличия фосфора и витаминов A, B и E. Кроме того, она не такая калорийная, как морская. Однако для тех, кто хочет рационально питаться, лучше есть именно морскую рыбу. Готовить врач ее советует на пару на «подушке» из овощей или просто варить. Жарить рыбу не рекомендуется, чтобы сохранить все полезные компоненты продукта.

Из полезных морепродуктов Мясников назвал устрицы. Они богатые йодом, аминокислотами и множеством полезных микроэлементов.

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