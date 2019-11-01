Почему распалась, а потом воссоединилась рок-группа My Chemical Romance?

Несколько часов назад рок-группа из Соединенных штатов My Chemical Romance поделилась новостью о своем воссоединении. Выступление возрожденного музыкального коллектива пройдет 20 декабря в Лос-Анджелесе.

My Chemical Romance объявили о прекращении совместной творческой деятельности шесть лет назад. Конкретных причин расставания представители рок-группы не озвучили. Вероятно, музыканты нуждались в некоторой свободе. После распада 42-летний солист Джерард Уэй и 38-летний бэк-вокалист Фрэнк Айеро стартовали с весьма успешными сольными программами.

Новостью о внезапном воссоединении My Chemical Romance поделились в официальном аккаунте Twitter. Цена входного билета на концерт возрожденной группы — 149,5 доллара.

Twitter @MCRofficial

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа Misfits объявили о воссоединении в суперзвездном составе.