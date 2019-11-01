Посадку самолета с отказавшим двигателем ожидают в аэропорту Тюмени около 19.00

Посадку самолета Sukhoi Superjet 100, в котором предварительно отказал левый двигатель, ожидают около 19.00 по местному времени в аэропорту Тюмени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Ямал».

Представители аэропорта сообщают, что угрозы безопасности нет. В настоящий момент лайнер вырабатывает топливо.

Экипаж самолета рейса «Тюмень — Санкт-Петербург» сообщил о технической неисправности, и командир воздушного судна принял решение о посадке самолета.

В аэропорту воздушное судно ждут спасатели медики.

На борту самолета находятся 86 человек, включая членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у лайнера, который вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург, предварительно произошел отказ левого двигателя.