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  4. Посадку самолета с отказавшим двигателем ожидают в аэропорту Тюмени около 19.00

Посадку самолета с отказавшим двигателем ожидают в аэропорту Тюмени около 19.00

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Воздушное судно должно было совершить полет из Тюмени в Санкт-Петербург.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Посадку самолета Sukhoi Superjet 100, в котором предварительно отказал левый двигатель, ожидают около 19.00 по местному времени в аэропорту Тюмени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Ямал».

Представители аэропорта сообщают, что угрозы безопасности нет. В настоящий момент лайнер вырабатывает топливо.

Экипаж самолета рейса «Тюмень — Санкт-Петербург» сообщил о технической неисправности, и командир воздушного судна принял решение о посадке самолета.

В аэропорту воздушное судно ждут спасатели медики.

На борту самолета находятся 86 человек, включая членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у лайнера, который вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург, предварительно произошел отказ левого двигателя.

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