В «Гражданских самолетах Сухого» рассказали о возможных причинах внештатной ситуации в небе над Тюменью

Источник в АО «Гражданские самолеты Сухого» рассказал 5-tv.ru о возможных причинах внештатной ситуации, вынудившей экипаж Sukhoi Superjet 100 рейса Тюмень — Петербург вырабатывать топливо и совершившего экстренную посадку в аэропорту вылета.

По мнению собеседника, в первую очередь мог отказать один из двигателей самолета. Во-вторых, пилоты сами могли отключить его в случае, если сработал датчик, сигнализирующий о внештатной ситуации. В-третьих, бортовая система самолета могла автоматически отключить двигатель.

В любом случае, по словам источника в компании, Sukhoi Superjet 100 способен совершить посадку с одним работающим двигателем, а экипаж воздушного судна сработал по разработанному для таких случаев алгоритму.

«Посадка с одним двигателем предусмотрена сертификацией самолета SSJ 100 для недопущения развития ситуации, которую аппаратура или экипаж могли признать нештатной», — подчеркнул источник.

Самолет авиакомпании «Ямал» вылетел из Тюмени в Петербург в 19:00 по местному времени в пятницу, 1 ноября, однако через пять минут стало известно о внештатной ситуации. На борту самолета находились 86 человек, включая членов экипажа. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту вылета.