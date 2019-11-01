Известный художник, иллюстрировавший «Дядю Степу», пострадал при пожаре в Москве

При пожаре в жилом доме в центре Москвы, в котором пострадали три человека и более 30 были спасены, помощь медиков потребовалась известному художнику Герману Мазурину. Как стало известно 5-tv.ru, у пожилого человека подскочило давление. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте, госпитализация, к счастью, не потребовалась.

Герману Алексеевичу Мазурин 87 лет, он хорошо известен советским и российским читателям по иллюстрациям к таким детским книжкам как «Дядя Степа — милиционер», «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера» и многим другим. Рисунки к последней выставлены в музее Марка Твена в США. Работы Мазурина знают также в Германии, Франции и Австрии, а также в Китае, где он преподавал живопись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в восьмиэтажном жилом доме на Большой Сухаревской площади начался в квартире второго этажа. Огонь перекинулся на шахту лифта, она частично обрушилась. Из горящего здания пожарные спасли, по последним данным, 31 человека. Трое мужчин пострадали — они отравились угарным газом. На данный момент пожар ликвидирован, выгорело порядка 100 квадратных метров.