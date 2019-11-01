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  4. Шахта лифта обрушилась в жилом доме в Москве из-за пожара

Шахта лифта обрушилась в жилом доме в Москве из-за пожара

, 16:04 Видео 127

По предварительной информации, горит квартира на втором этаже.

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Фото, видео: ВКонтакте @msk_today, Instagram @evgeniya_arkan

Частичное обрушение шахты лифта произошло в результате пожара в жилом доме в Москве по адресу улица Большая Сухаревская площадь, 16/18, строение 2. Как стало известно 5-tv.ru, пожар произошел в квартире на втором этаже в восьмиэтажном здании. Сообщается, что люди просят о помощи.

«Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло обрушение конструкции», — сказал источник ТАСС.

На данный момент известно о пяти пострадавших.

Возгоранию присвоен 3 номер сложности.

На месте ЧП работают экстренные службы города.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с пожара в торговом центре во Владимирской области.

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