Жанна Эппле рассказала о не самом удачном опыте пикантной фотосессии

Главная героиня телесериала «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…» Жанна Эппле поделилась с поклонниками опытом пикантной фотосессии с дорогими ювелирными изделиями.

Актриса приняла участие в проекте «Звезды и драгоценности» и рассказала подписчикам в Instagram о смешанных чувствах. По ее словам, сначала ее «раздели и намазали тело золотым маслом».

Согласно концепции организаторов рекламной акции, украшения, преимущественно, перстни, должны были размещаться на различных частях тела знаменитостей.

Но, как рассказала Жанна, вышла незадача — кольца оказались малы для ее пальцев.

«В итоге фотограф скромно предложил мне взять огромный перстень в рот. В губы. В зубы. И таким образом пропагандировать ювелирное искусство», — поделилась она впечатлениями.

Когда работа была завершена, выяснилось, что один перстень артистке никак не удается снять с указательного пальца.

«Когда я спросила, сколько стоит то, что не слезает, и мне сказали — три миллиона двести, я стала снимать энергичнее. Потому что не была уверена, что если не сниму, у меня отнимут их вместе с пальцами», — рассказала она.

Instagram @epple.ymnaya

Несмотря на двойственные ощущения Эппле от фотосессии, подписчики остались заинтригованными финальными снимками и поинтересовались, когда же смогут лицезреть любимую артистку в столь щепетильном образе.

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