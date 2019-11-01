Обезглавленное тело водителя легкового автомобиля нашли в лесу под Воронежем

В лесополосе в Воронежской области была обнаружена машина с обезглавленным телом на водительском месте. В сети появилось фото с места происшествия.

Как стало известно 5-tv.ru, страшная находка была сделана в лесном массиве на улице Куйбышева в микрорайоне Отрожка накануне.

На фото видно, что машина стоит посреди леса, на водительском сидении находится человек. Деревья вокруг легковушки сломаны. Отмечается, что тело было пристегнуто ремнем безопасности.

По словам очевидцев, голову мужчины нашли в 50 метрах от легкового автомобиля.

Сейчас в происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, личность водителя установлена. По одной из версий, криминальной составляющей в данном ЧП нет.

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