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  4. Обезглавленное тело водителя легкового автомобиля нашли в лесу под Воронежем

Обезглавленное тело водителя легкового автомобиля нашли в лесу под Воронежем

, 21:41 Внимание: шокирующие кадры! 280

По свидетельству очевидцев, голову мужчины нашли в 50 метрах о машины.

Фото: Соцсети

В лесополосе в Воронежской области была обнаружена машина с обезглавленным телом на водительском месте. В сети появилось фото с места происшествия.

Как стало известно 5-tv.ru, страшная находка была сделана в лесном массиве на улице Куйбышева в микрорайоне Отрожка накануне. 

На фото видно, что машина стоит посреди леса, на водительском сидении находится человек. Деревья вокруг легковушки сломаны. Отмечается, что тело было пристегнуто ремнем безопасности.

По словам очевидцев, голову мужчины нашли в 50 метрах от легкового автомобиля. 

Сейчас в происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, личность водителя установлена. По одной из версий, криминальной составляющей в данном ЧП нет. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела двоих граждан Украины найдены у детского лагеря в Подмосковье.

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Обезглавленное тело водителя легкового автомобиля нашли в лесу под Воронежем

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