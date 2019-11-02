Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой упростить процедуру выдачи пенсий. Как пишет «Экономика сегодня», ряд предлагаемых мер позволит избежать дублирования необходимых документов и позволит оптимизировать процесс начисления заслуженных выплат.

«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для ее перерасчета), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению», — сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, облегчить процедуру сбора необходимых справок возможно, если все бумаги находятся в Пенсионном фонде России. Это относится к документам из жилищно-эксплуатационных организаций, а также органов местного самоуправления.

Также некоторые сведения будут внесены в федеральные базы данных.

Ранее Центробанк предложил внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий.