Пуговица лишила российских фигуристов целого балла в ритм-танце на Гран-при

Оторвавшаяся пуговица от костюма российского фигуриста Джонатана Гурейро стала причиной снижения балла за его прокат с Тиффани Загорски на этапе Гран-при во французском Гренобле.

В итоге российская пара за свой ритм-танец получила оценку 75,05, заняв таким образом пятое место.

На кадрах выступления фигуристов видно, что практически в самом конце в результате резкого движения Джонатана злополучная пуговица отрывается от его одежды и предательски летит на лед.

«Мы стараемся, чтобы все было под контролем, за всем следим. Вот такая же пуговица, попробуйте оторвите! А другая оторвалась», — объяснил ТАСС Гурейро.

Загорски и Гурейро работают в паре с сезона 2014–2015 годов. В 2016 году спортсмены получили гражданство РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не попали в тройку лидеров по результатам первого этапа серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.