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  4. Наоми Кэмпбелл в прозрачном комбинезоне с перьями на голове отметила Хэллоуин

Наоми Кэмпбелл в прозрачном комбинезоне с перьями на голове отметила Хэллоуин

, 9:27 Видео 2 082

Британская супермодель отличилась на светском вечере, продемонстрировав экстравагантный наряд. Фанатам он показался скорее возбуждающим, чем страшным.

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Фото, видео: Instagram @naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл вместе с другими коллегами по шоу-бизнесу начала готовиться к Хэллоуину заблаговременно. Для вечеринки в честь праздника, посвященного сверхъестественным силам, знаменитость выбрала крайне экстравагантный наряд. Над костюмом для светской львицы трудились именитые модельеры и дизайнеры. Результат работы костюмеров превзошел все ожидания публики.

На светской вечере Кэмпбелл появилась в полупрозрачном комбинезоне телесного цвета, расшитом серебряными пайетками. Образ дополнил необычный массивный головой убор, представляющий собой белоснежную сетку, украшенную камнями и огромными перьями.

Instagram @naomi

Соблазнительный костюм модели шокировал ее поклонников. Некоторые из них признались в соцсети, что образ теледивы их впечатлил больше, чем костюмы других представителей мировой моды. По мнению подписчиков, наряд был выполнен со вкусом и в то же время имел свою изюминку.

«Вы бесподобны!»

«Обворожительно!»

«Просто шик!»

«Грудь же видно! Прикройся!»

«Лучшая», — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская певица повторила откровенный образ Наоми Кэмпбелл из 90-х.

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