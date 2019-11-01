Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в своем аккаунте в Instagram разместила реплику своего знаменитого снимка из 90-х, сделанную 23-летней американской певицей Нормани Кордей.

Исполнительница, танцовщица и модель на фото повторяет образ звезды подиумов, скопировав и позу, и наряд.

«Оцените этот великолепный римейк! Счастливого Хэллоуина!» — озаглавила публикацию Наоми Кэмпбелл.

Instagram @naomi

Пользователи, подписанные на страницу британской супермодели, не могли не отреагировать на этот пост. Фолловеры все свои эмоции выместили в комментариях под постом.

«Никто не сможет это так, как ты!»

«Однозначно твоя дочь»;

«Икона… Никто, кроме тебя… Хотя и Нормани великолепна»;

«Динамичный и горячий кадр!» — считают подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «нестареющая» Наоми Кэмпбелл примерила откровенный наряд.