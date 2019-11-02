Умопомрачительно! Лобода вышла на сцену в платье с крайне глубоким декольте

Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода в очередной раз удивила публику. На этот раз любительница эксцентричных нарядов вышла на сцену в соблазнительном золотом платье с крайне глубоким декольте — вырез доходил едва ли не до пупка. Создалось впечатление, будто бы на певице нет бюстгальтера.

Впрочем, это была не единственная особенность сногсшибательного наряда знаменитости. Второй изюминкой платья стал откровенный боковой разрез, который обнажил стройные ноги светской львицы. Устоять перед красотой и сексуальностью теледивы было трудно.

Как видно на кадрах, опубликованных в сторис в Instagram звезды, поклонники встретили артистку бурными аплодисментами. Фанаты были рады увидеть Лободу вживую и с удовольствием подпевали ее хитам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода устроила кавказские танцы.