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  4. Путин предостерег о последствиях дефицита квалифицированных специалистов

Путин предостерег о последствиях дефицита квалифицированных специалистов

, 6:46 Видео 50

По подсчетам специалистов, если не предпринять серьезных мер, то к концу 2030 года дефицит профессиональных кадров составит около трех миллионов человек.

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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Россия наряду с другими странами испытывает острую необходимость в квалифицированных специалистах и эта проблема грозит нашей стране серьезными экономическими потерями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в режиме телемоста перед участниками WorldSkills Hi-Tech — 2019.

По словам главы российского государства, без принятия необходимых шагов к концу 2030 года дефицит профессиональных кадров составит около трех миллионов человек, что, в свою очередь, грозит экономике нашей страны привести многомиллиардными потерями.

«Для России эта проблема является достаточно острой. Если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около трех миллионов человек», — заявил Путин.

Президент отметил, что экономические потери, в результате такого положения дел, может составить сотни миллиардов долларов, а это уже — «серьезный вызов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд будет отслеживать трудоустройство выпускников.

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