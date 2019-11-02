  1. Пятый канал
  4. Угрозы ущерба экологии в бухте Находки нет

Угрозы ущерба экологии в бухте Находки нет

, 6:00 18

После хлопка на танкере «Залив Америки» возбуждено уголовное дело по факту гибели членов экипажа судна.

Фото: РИА Новости / Роман Денисов

После хлопка на танкере «Залив Америка» в заливе Находка, произошедшего на грузовой палубе судна в районе пятого танка, разлива нефтепродукта не наблюдается. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

«Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено. По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего», — цитирует агентство сообщение ведомства.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека, судьба еще одного члена экипажа остается неизвестной. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, изымается вся техническая документация, допрашиваются очевидцы. По предварительной версии на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП произошло в 01.20 по московскому времени, судно находилось на рейде мыс Астафева. Пока не уточнено точно количество членов экипажа танкера. По предварительной информации, судно было без груза. Для ликвидации последствий происшествия к месту направлены пять человек.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!

Последние новости

6:13
Отец сбежавшей от педофила девочки поймал злоумышленника по горячим следам
6:00
Угрозы ущерба экологии в бухте Находки нет
5:58
«Королева ужасов»: «Голая» Хайди Клум показала жуткий костюм монстра на Хэллоин
5:42
Лавров обвинил США в попытке развалить мировую систему контроля над вооружениями
5:27
Фото: Дэвид Бэкхем изменяет жене?
5:13
Хлопок на танкере в Находке произошел на грузовой палубе

Сейчас читают

Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!
Родительская суббота: Что можно и нельзя делать 2 ноября
Сотрудник морга Екатеринбурга публиковал фото тел с чудовищными комментариями

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев