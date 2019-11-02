Угрозы ущерба экологии в бухте Находки нет

После хлопка на танкере «Залив Америка» в заливе Находка, произошедшего на грузовой палубе судна в районе пятого танка, разлива нефтепродукта не наблюдается. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

«Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено. По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего», — цитирует агентство сообщение ведомства.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека, судьба еще одного члена экипажа остается неизвестной. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, изымается вся техническая документация, допрашиваются очевидцы. По предварительной версии на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП произошло в 01.20 по московскому времени, судно находилось на рейде мыс Астафева. Пока не уточнено точно количество членов экипажа танкера. По предварительной информации, судно было без груза. Для ликвидации последствий происшествия к месту направлены пять человек.