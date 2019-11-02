Один человек погиб в результате пожара в промзоне Кемерово

Во время пожара складских помещений в городе Кемерово, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В региональном МЧС уточняют информацию о возможной жертве происшествия. Пока не сообщается, был ли скончавшийся работником складов или нет. В ведомстве сообщили, что на территории промзоны горят два производственно-складских здания. С возгоранием борятся 15 отделений пожарной охраны.

По предварительной информации, пожар начался в заводском районе на территории предприятия по производству химической продукции «Химпром». По словам очевидцев, появлению столба дыма на горизонте предшествовало несколько сильных ударных волн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городе Кемерово полыхает цех «Химпрома».