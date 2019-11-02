Экс-депутат Рады жестко отреагировал на видео «коридора позора» для Зеленского

Бывший депутат украинской Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал видео «коридора позора» в Тернополе для Владимира Зеленского. В сеть опубликовали ролик, на котором националисты устроили протест «Нет капитуляции» против разведения сил в Донбассе. Радикалы на кадрах скандируют перед идущим между ними президентом Украины «Ганьба!» («Позор!»).

По мнению экс-депутата Рады, протестная акция националистов на сегодня выгодна нескольким политическим группам.

«Тут руку прикладывает и (экс-президент Украины) Порошенко, и (глава МВД Украины) Аваков. Думаю, среди интересантов есть и украинские олигархи, которые получают приказы извне, я имею в виду из США», — утверждает бывший народный избранник.

Алексей Журавко уверен, что «коридор позора» для Владимира Зеленского — позор для всей Украины. По словам экс-депутаты Верховной рады, нынешний украинский лидер «не в состоянии прекратить весь этот националистический бардак».

«Дошло до того, что о разгуле радикалов и их неуправляемости Зеленскому уже даже прямо говорят его европейские хозяева», —заявил Журавко в комментарии ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.