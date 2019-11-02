  1. Пятый канал
  4. Экс-депутат Рады жестко отреагировал на видео «коридора позора» для Зеленского

Экс-депутат Рады жестко отреагировал на видео «коридора позора» для Зеленского

, 9:40 Видео 127

Националисты устроили протест против разведения сил в Донбассе.

Фото: ТАСС / Zuma

Бывший депутат украинской Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал видео «коридора позора» в Тернополе для Владимира Зеленского. В сеть опубликовали ролик, на котором националисты устроили протест «Нет капитуляции» против разведения сил в Донбассе. Радикалы на кадрах скандируют перед идущим между ними президентом Украины «Ганьба!» («Позор!»).

По мнению экс-депутата Рады, протестная акция националистов на сегодня выгодна нескольким политическим группам.

«Тут руку прикладывает и (экс-президент Украины) Порошенко, и (глава МВД Украины) Аваков. Думаю, среди интересантов есть и украинские олигархи, которые получают приказы извне, я имею в виду из США», — утверждает бывший народный избранник.

Алексей Журавко уверен, что «коридор позора» для Владимира Зеленского — позор для всей Украины. По словам экс-депутаты Верховной рады, нынешний украинский лидер «не в состоянии прекратить весь этот националистический бардак».

«Дошло до того, что о разгуле радикалов и их неуправляемости Зеленскому уже даже прямо говорят его европейские хозяева», —заявил Журавко в комментарии ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!

Последние новости

10:46
Пенсионер застрелил свою жену после ссоры в Москве
10:32
Тела двух мужчин обнаружили в подъезде дома в Петербурге
10:18
Умопомрачительно! Лобода вышла на сцену в платье с крайне глубоким декольте
10:06
Более 30 юных футболистов отравились едой в Казани
9:56
«Кукла Барби!» Фото Орбакайте с розовыми волосами произвело фурор в сети
9:47
Видео с поврежденным после хлопка газа танкером в Находке

Сейчас читают

Отец сбежавшей от педофила девочки поймал злоумышленника по горячим следам
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!
Родительская суббота: Что можно и нельзя делать 2 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев