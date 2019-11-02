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  4. Подростки изнасиловали женщину кочергой и бутылкой в Забайкалье

Подростки изнасиловали женщину кочергой и бутылкой в Забайкалье

, 20:47 857

Собутыльника потерпевшей школьники забили до смерти.

Фото: www.globallookpress.com

Школьники 15-16 лет изнасиловали женщину кочергой и бутылкой, а ее собутыльника избили до смерти в Забайкальском крае, пишет местная газета «Вечорка» со ссылкой на источник. Инцидент произошел в ночь на 30 октября в одном из сел Кыринского района.

Как уточняет издание, четверо подростков ворвались в дом к жительнице села, где она в тот момент выпивала с мужчиной. Его злоумышленники изувечили. Он скончался от черепно-мозговой травмы. Над женщиной надругались с помощью подручных предметов. Сами визитеры не вступали с ней в половой контакт.

После случившегося потерпевшая сама вызвала «скорую». Правоохранители задержали одного из членов компании. По предварительной информации — заводилу шайки. Последний, пишет издание, еще с начальной школы проявлял агрессивный характер.

Вскоре неформальный лидер сдал остальных подельников. Пока задержаны трое нападавших. О пострадавшей известно, что она злоупотребляла алкоголем и вела асоциальный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Саратовской области отец сбежавшей от педофила девочки поймал злоумышленника по горячим следам.

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