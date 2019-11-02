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  4. В сети опубликовали запись переговоров, якобы принадлежащих пилотам аварийно севшего SSJ100 в Тюмени

В сети опубликовали запись переговоров, якобы принадлежащих пилотам аварийно севшего SSJ100 в Тюмени

, 14:20 Видео 143

Аудиозапись разместил один из пользователей ВКонтакте, правда ее подлинность в авиакомпании не подтверждают.

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Фото, видео: ТАСС/Следственный комитет РФ, ВКонтакте @incident_tmn

Запись переговоров пилотов самолета, аварийно севшего в аэропорту Тюмени 1 ноября из-за попадания птицы в двигатель, появилась в сети. Ее разместил пользователь ВКонтакте Михаил Ольгин, который утверждает, что на аудио переговоры экипажа именно этого воздушного судна.

«Mayday, mayday, mayday (сигнал SOS — прим. ред.). [Самолет авиакомпании] „Ямал“, сохраняю [высоту] 2400 [метров], отказ левого двигателя», — произносит мужской голос.

Позже этот же мужчина докладывает диспетчеру о том, что угрозы безопасности нет, а экипаж выполняет «все необходимые процедуры».

В авиакомпании, которой принадлежит борт, сообщили, что не имеют представления, что это за аудиозапись и предполагают, что речь идет о фейке, сообщает URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту вылета. До этого воздушное судно кружило над городом, вырабатывая топливо.

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