Катя Кищук выложила очередной провокационный снимок в Instagram. Певица сфотографировалась, лежа на спине в туфлях и золотистом плаще нараспашку поверх черного топа и колготок.
Поведение Кищук в кадре тоже выглядит противоречиво. Поклонникам она пожелала доброго утра, показав неприличный жест. В ответ некоторые фолловеры воспроизвели его в комментариях в виде «смайликов» — то ли от обиды, то ли в знак солидарности.
Подписчики заметили на снимке экс-солистки группы SEREBRO «третью руку». Внимательные комментаторы тут же нашли объяснение этому — дело в том, что Кищук лежит на зеркале.
«Хороша чертовка»;
«Богиня, что еще тут сказать»;
«Ты неисправима», — ответили фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кищук смутила поклонников кровавыми постами.