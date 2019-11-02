Катя Кищук выложила очередной провокационный снимок в Instagram. Певица сфотографировалась, лежа на спине в туфлях и золотистом плаще нараспашку поверх черного топа и колготок.

Поведение Кищук в кадре тоже выглядит противоречиво. Поклонникам она пожелала доброго утра, показав неприличный жест. В ответ некоторые фолловеры воспроизвели его в комментариях в виде «смайликов» — то ли от обиды, то ли в знак солидарности.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Подписчики заметили на снимке экс-солистки группы SEREBRO «третью руку». Внимательные комментаторы тут же нашли объяснение этому — дело в том, что Кищук лежит на зеркале.

«Хороша чертовка»;

«Богиня, что еще тут сказать»;

«Ты неисправима», — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кищук смутила поклонников кровавыми постами.