«Крепкий орешек»: как прошел турнир по шлепкам по попе в Омске— видео

Девушка-полдэнсер из Омска стала победительницей первого турнира по шлепкам по попе. Пикантное соревнование проходило в спортивном клубе города 2 ноября.

Турнир состоялся в рамках Кубка Западной Сибири по пауэрлифтингу. Победительница конкурса, который организаторы назвали «Крепкий орешек», также принимала участие в силовой части Кубка — среди любителей.

Елена Мишагина занимается полдэнсем — танцами с использованием шеста. Выполнение некоторых элементов в этом виде хореографии требует большой силы и выносливости — полдэнс даже входит в программу некоторых фитнес-клубов как вид силовой тренировки.

Соперницами Елены были еще три девушки. По словам организаторов, отбор участниц был строгим — они обязательно должны быть симпатичными и весить до 65 килограммов. Задача девушек — как можно сильнее ударить оппонентку по попе, чтобы та сделала шаг вперед. Во время шлепка барышням нужно во что бы то ни стало устоять на месте. Идею турнира омичи подсмотрели в Москве — там такие мероприятия уже проводятся.

«В Омске никто не решался раньше это сделать, думали, что это пошло. Но это не пошло, это просто эффектно», — считают организаторы.

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