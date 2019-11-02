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Американка поблагодарила россиян за поддержку своей дочки с «маской Бэтмена»

, 23:59 Фото 55

Женщина, прибывшая для лечения ребенка в Краснодар, разместила в Instagram трогательный пост.

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Фото, видео: Instagram @luna.love.hope

Гражданка США Кэрол Феннер выразила жителям всей России благодарность за слова поддержки, которые поступают в адрес ее дочери Луны. Дело в том, что малышка родилась с крупным родимым пятном черного цвета на лице, напоминающем по форме маску главного героя фильма «Бэтмен».

На родине у девочки диагностировали меланоцитарный невус — доброкачественное образование. Оно не мешает организму ребенка нормально функционировать, однако есть доля вероятности, что этот невус может трансформироваться в рак кожи.

Семье было предложено заплатить 400 тысяч долларов за лазерную операцию, однако такой суммы не нашлось. Тогда неунывающая Кэрол начала через соцсети активно рассказывать о существующей проблеме, и однажды ее сообщение прочел краснодарский лазерный хирург Павел Попов, и предложил помощь.

Instagram @luna.love.hope

Теперь мама с дочкой уже прибыли на Кубань и ожидают курса лечения, который обойдется в 25 тысяч долларов.

«Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России, — написала по-русски Феннер. — Все были очень добры, и это помогает нам каждый день».

По ее словам, многие неравнодушные россияне спрашивали номер банковского счета, на который можно было бы перечислить деньги. Она объяснила, что находится в России по туристической визе, а потому не может открыть счет, однако она создала фонд в поддержку дочери.

«Благодаря вашей помощи мы продолжаем операции, которые были успешными и без страданий для нашего маленького ангела Луны», — написала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Петербургом построят клинику, специализирующуюся на ядерной медицине.

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