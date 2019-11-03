«Лучше голенькой»: Белла Потемкина топлес выразила протест маскараду на Хэллоуин

Модный дизайнер Белла Потемкина опубликовала на своей странице в Instagram две фотографии, на которых запечатлена топлес. Снимки она сопроводила подписью, на которой выразила протест Хэллоуину.

«Нет Хэллоуину. Каждый год мы по очереди с @favorite.21 (мужем — Прим. ред) против этих диких гримов, масок, костюмов и тыквенных образов», — написала Потемкина.

По ее словам, чаще всего празднующие выбирают себе либо скучные, либо устаревшие образы. Кроме того, люди наносят на лица жирные краски, которые быстро растекаются. В итоге празднующие становятся похожи зомби, считает дизайнер.

«Единственное, что зашло у других блогеров на этой неделе — это образы „семейки Аддамс“ (семейства Кардашьян — Прим. ред), ну еще Хайди Клум зажгла, конечно», — добавила она.

В заключение Потемкина сообщила, что отмечает в ноябре свой день рождения, и не хочет его праздновать в обличии какого-то персонажа с ушами эльфа.

«Поэтому лучше голенькой. Остаться собой. Ах да, и в джинсах», –подытожила знаменитость, сопроводив запись двумя фото топлес, на которых запечатлена вместе с мужем.

Instagram @bellapotemkinaofficial

В комментариях поклонники обсуждали внешность Потемкиной и ее мужа, а также вспомнили яркие костюмы знаменитостей на Хэллоуин.

«Сладкая парочка»;

«Вы очень красивая пара!»;

«О, да! Хайди Клум отличилась. Белла! Столько страсти на фото»;

«Хайди Клум в этот раз переборщила с образом», — написали подписчики.

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