Ваша песенка спета! На Западе стирают неугодный культурный слой, начали с хитов прошлых лет

Интересные новости приходят из области музыки. Есть классическая американская песня «Baby it's cold outside», ее часто крутят на Рождество и Новый Год, как у нас — «Три белых коня», «Пять минут», или там «Кабы не было зимы».

Она из старинного голливудского мюзикла сороковых годов. Сюжет песни: мужчина страстно уламывает девушку остаться, посидеть с ним еще и выпить еще бокальчик, а она неуверенно отнекивается. В общем, флиртуют. Ну так вот. На эту песню носители передовых взглядов начали наезжать еще несколько лет назад — со словами «она воспевает изнасилования на свиданиях».

Поначалу все просто пожимали плечами и продолжали слушать дальше. А потом случилось движение MeToo, скандал с Вайнштейном (кстати, ему так ничего и не смогли толком предъявить) — и радиостанции на всякий случай начали выкидывать эту песню, полную сексуального харрасмента из эфира. Потому что герой дуэта явно собирается споить бедную девушку и воспользоваться ее бесчувственным телом.

Но выход нашелся. Один американский передовой исполнитель, с радостью сообщают СМИ, переписал текст. И теперь там все политкорректно. Девушка в песне спрашивает: «А что мои друзья подумают, если я выпью еще бокал?» А мужчина ей отвечает: «Это твое тело и твой выбор».

Тут, знаете, открывается просто бездна возможностей. Если основательно подойти к знаменитым песням — там обнаружится куча преступного и неприемлемого. Скажем, больше двадцати лет назад вышел милейший диснеевский мультик «Мулан», а в нем китайский мастер боевых искусств поет песню «I ll make a man out of You». То есть обещает сделать мужиков из новобранцев, подкалывая их, что они девчонки. У этой песни сейчас тоже проблемы. Очевидна мизогиния, то есть презрение к боевым качествам женщин, и токсичная маскулинность. И эту песню, видимо, перепишут тоже — теперь там будет «я сделаю из вас ответственных личностей».

Или, скажем, несовершеннолетние. Я сейчас начну перечислять песни, в которых они упоминаются, чтоб было понятно, сколько тут работы. Поехали. Битлз — «I Saw Her Standing There», «Run for Your Life». Чак Берри — «Sweet Little Sixteen». Кисс -«Christine Sixteen». Роллинг Стоунз — «Stray Cat Blues». Вам смешно, а эти песни уже обвиняют в пропаганде педофилии, их называют проблемными. Черт, там всем нужно поднимать возраст по меньшей мере до восемнадцати, а то и до двадцати одного.

Не повезет Тому Джонсу. Его песня «Delilah» повествует об убийстве женщины мужчиной из ревности. Нужен позитивный финал, в котором герой не идет убивать неверную, а идет к психотерапевту и открыто говорит о своих эмоциях. Или вот знаменитая песня 90-х «Sex Bomb» — это сексуальная объективизация. Нельзя рассматривать женщину чисто как сексуальный объект. Секс-бомба должна стать, скажем, бомбой уважения. Я понятия не имею, как это вставить в ритм, но придется.

Про песню «Rape me» Нирваны даже как-то и говорить нелепо. «Изнасилуй меня», куда такое годится. Наверно, придется переделывать в «Люби меня». Кстати, работа уже ведется. Вот Мик Джаггер, скажем, уже сам все понял и не так давно, говорят, переписал слова собственной песни «Brown Sugar», удалив оттуда весь расизм, сексизм и рабство.

Фактически перед нами удивительное явление: одна единственная эпоха возомнила о себе так много, что решила стереть все остальные и нарисовать на их месте что-то свое. И эти люди еще обвиняли нашу советскую эпоху в том, что она враждебна к истории. Ну-ну.

Ну и напоследок. Специально на тот случай, если мы в России тоже подцепим всю эту политкорректность, я сочинил новый правильный текст для одной классической отечественной песни.

«Жил да был афрокот за углом, и коту очень рад был весь дом.

Только песня совсем не о том, как ухаживал двор за котом.

Говорят, что повезет, если афрокот на кухню к вам придет,

Но пока наоборот — ты все ждешь его, а он все не идет».

