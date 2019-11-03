Военные эксперты США назвали Россию реальной военной угрозой

Россия остается реальной военной угрозой для Соединенный Штатов. Об этом говорится в докладе военных экспертов США из исследовательского института Heritage Foundation.

Авторы документа называют Россию «агрессивной в своем поведении». Они признают, что страна наращивает потенциал, и считают это угрозой.

«Россия остается реальной и опасной военной угрозой для США и американских интересов в Европе», — цитирует фрагмент доклада RT.

Там же говорится, что Россия считает усиление своей военной мощи приоритетом. Уже сейчас она обходит все ядерные державы по количеству ядерного оружия.

Также эксперты обратили внимание на обычные вооружения. В частности, зенитные ракетные системы С-500, танки Т-72, Т-80 и Т-90, комплексы для уничтожения космических аппаратов и другое.

Аналогичная оценка в докладе дается Китаю. Поднебесную авторы считают «самой всеобъемлющей угрозой», с которой приходится иметь дело США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США сочли Россию угрозой в космосе. Американская военная разведка заявила, что российские ученые создают противоспутниковые лазеры.