  1. Пятый канал
  4. Военные эксперты США назвали Россию реальной военной угрозой

Военные эксперты США назвали Россию реальной военной угрозой

, 7:17 Видео 61

Американские исследователи опасаются российских ядерных и обычных вооружений.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, Шарифулин Валерий, Фадеичев Сергей; www.globallookpress.com

Россия остается реальной военной угрозой для Соединенный Штатов. Об этом говорится в докладе военных экспертов США из исследовательского института Heritage Foundation.

Авторы документа называют Россию «агрессивной в своем поведении». Они признают, что страна наращивает потенциал, и считают это угрозой.

«Россия остается реальной и опасной военной угрозой для США и американских интересов в Европе», — цитирует фрагмент доклада RT.

Там же говорится, что Россия считает усиление своей военной мощи приоритетом. Уже сейчас она обходит все ядерные державы по количеству ядерного оружия.

Также эксперты обратили внимание на обычные вооружения. В частности, зенитные ракетные системы С-500, танки Т-72, Т-80 и Т-90, комплексы для уничтожения космических аппаратов и другое.

Аналогичная оценка в докладе дается Китаю. Поднебесную авторы считают «самой всеобъемлющей угрозой», с которой приходится иметь дело США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США сочли Россию угрозой в космосе. Американская военная разведка заявила, что российские ученые создают противоспутниковые лазеры.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!

Последние новости

8:05
Раскрыта биография убитого главы Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
7:57
Фото внучки Бари Алибасова растрогало интернет-пользователей
7:47
Один укол и вы — чудовище! Как косметологи калечат своих клиентов — репортаж
7:44
Предположительно склад компании AliExpress сгорел в Жуковском — видео
7:32
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
7:17
Военные эксперты США назвали Россию реальной военной угрозой

Сейчас читают

Наталья Штурм примерила купальники, из-за которых мужчины могут развернуть яхты
Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев