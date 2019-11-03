Видео: Рудковская в роскошном платье эффектно позирует на стремянке фотографам

Яна Рудковская показала, как создаются эффектные кадры для мира моды. Продюсеру пришлось в платье лезть на стремянку.

На видео, которое Яна опубликовала у себя в Instagram, она сидит на строительном приспособлении под самой люстрой. На Рудковской роскошное платье с длинным шлейфом с опушкой — именно ради того, чтобы показать его во всей красе, женщине пришлось карабкаться под потолок.

Яна раскачивается взад и вперед, чтобы найти устраивающую фотографа позу. При этом команда, задействованная в съемках, дает ей советы.

«Платье руками не трогай — трусики будет видно!» — подсказывают присутствующие.

Фотосессия, как утверждает Рудковская, проходит в усадьбе «Архангельское», принадлежавшей некогда княжеской семье Юсуповых. Отдельное внимание женщины привлекла громоздкая люстра — Яна рассказывает, что сделана она из мастики и папье-маше, но выглядит, как бронзовая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Рудковская сразила фолловеров длинными ногами.