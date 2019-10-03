Подписчики музыкального продюсера Яны Рудковской в Instagram после некоторого затишья вновь восхитились эффектными ногами светской львицы. На этот раз поводом для обсуждения стало видео с мероприятия в честь дня рождения подруги Рудковской — Стеллы Аминовой. На ролике женщины позируют в мини-платьях, выгодно подчеркивающих их фигуры. Особенно пользователям приглянулись ноги продюсера.

«Вот это ноги!» — отметил один из них.

«Какие красотки, ноги у Рудковской огонь», — добавил другой.

«Рудковская прекрасно выглядит!» — продолжил тему юзер.

Недавно пользователи заподозрили Яну Рудковскую в «удлинении» ног на снимках с помощью фотошопа. В какой-то момент продюсер даже решила пошутить на этот счет и заявила, что ей, наверное, придется застраховать данную часть тела, раз к ней проявляют столько интереса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Рудковской раскритиковали ее фотосессию.