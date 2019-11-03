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Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

, 11:04 Видео 16

По словам Рагнхильд Вассвик, странно и неестественно вводить санкции в отношении хороших соседей.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, /Павел Львов

Глава губернского совета Финнмарк Королевства Норвегия Рагнхильд Вассвик высказалась за отмену антироссийских санкций, сообщает iFinnmark. Политик сделала соответствующее заявление на конференции в ходе празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка.

Выступление Рангхильд Вассвик вызвало бурю негодования в норвежской прессе. После чего она решила пояснить общественности обоснованность отмены ограничительных мер в отношении России.

«Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Мы задаем им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», — отметила в статье политик.

Рангхильд Вассвик отметила, что санкции против РФ негативно отражаются на норвежском бизнесе. Москва вынуждена искать замену норвежской продукции и активно развивать собственную промышленность, что в результате привело к росту конкурентоспособности товаров из России на мировом рынке, пишет «Экономика сегодня».

Политик добавила, что те же Соединенные Штаты после введения антироссийских ограничительных мер увеличили объемы торговли с РФ.

«Это должно навести на размышления всех нас. <…> Так что, если уж нам так необходимо следовать санкциям в отношении нашего соседа, мы имеем право задать вопрос, действуют ли они», — написала Рангхильд Вассвик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США придумали новые санкции против «Северного потока — 2».

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