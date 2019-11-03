Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета Финнмарк Королевства Норвегия Рагнхильд Вассвик высказалась за отмену антироссийских санкций, сообщает iFinnmark. Политик сделала соответствующее заявление на конференции в ходе празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка.
Выступление Рангхильд Вассвик вызвало бурю негодования в норвежской прессе. После чего она решила пояснить общественности обоснованность отмены ограничительных мер в отношении России.
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Рангхильд Вассвик отметила, что санкции против РФ негативно отражаются на норвежском бизнесе. Москва вынуждена искать замену норвежской продукции и активно развивать собственную промышленность, что в результате привело к росту конкурентоспособности товаров из России на мировом рынке, пишет «Экономика сегодня».
Политик добавила, что те же Соединенные Штаты после введения антироссийских ограничительных мер увеличили объемы торговли с РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США придумали новые санкции против «Северного потока — 2».