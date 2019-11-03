Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета Финнмарк Королевства Норвегия Рагнхильд Вассвик высказалась за отмену антироссийских санкций, сообщает iFinnmark. Политик сделала соответствующее заявление на конференции в ходе празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка.

Выступление Рангхильд Вассвик вызвало бурю негодования в норвежской прессе. После чего она решила пояснить общественности обоснованность отмены ограничительных мер в отношении России.

« Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Мы задаем им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями» , — отметила в статье политик.

Рангхильд Вассвик отметила, что санкции против РФ негативно отражаются на норвежском бизнесе. Москва вынуждена искать замену норвежской продукции и активно развивать собственную промышленность, что в результате привело к росту конкурентоспособности товаров из России на мировом рынке, пишет «Экономика сегодня».

Политик добавила, что те же Соединенные Штаты после введения антироссийских ограничительных мер увеличили объемы торговли с РФ.

«Это должно навести на размышления всех нас. <…> Так что, если уж нам так необходимо следовать санкциям в отношении нашего соседа, мы имеем право задать вопрос, действуют ли они» , — написала Рангхильд Вассвик.

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