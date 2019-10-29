В Конгрессе США нашли новый способ помешать строительству газовой магистрали «Северный поток — 2». Республиканец Энди Барр предложил ввести ограничительные меры в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода.

«Данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта „Северный поток — 2“, использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определенных видов российской энергии», — цитирует RT сообщение, опубликованное на странице в соцсети инициатора нового запрета.

Законопроект также позволит главе Соединенных Штатов налагать санкции на субъекты, которые «оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей».

Энди Барр считает, что «Северный поток — 2» требуется России для оказания своего «вредоносного» влияния на Европу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия призвала не мешать строительству «Северного потока — 2».