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В США придумали новые санкции против «Северного потока — 2»

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Автор законопроекта Энди Барр предлагает запретить въезд в Штаты физическим лицам, оказывающим помощь трубоукладочным судам газового проекта.

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2 160

В Конгрессе США нашли новый способ помешать строительству газовой магистрали «Северный поток — 2». Республиканец Энди Барр предложил ввести ограничительные меры в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода.

«Данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта „Северный поток — 2“, использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определенных видов российской энергии», — цитирует RT сообщение, опубликованное на странице в соцсети инициатора нового запрета.

Законопроект также позволит главе Соединенных Штатов налагать санкции на субъекты, которые «оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей».

Энди Барр считает, что «Северный поток — 2» требуется России для оказания своего «вредоносного» влияния на Европу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия призвала не мешать строительству «Северного потока — 2».

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