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  4. Пассажиры сообщают о сломанной ленте багажа в аэропорту «Внуково» — видео

Пассажиры сообщают о сломанной ленте багажа в аэропорту «Внуково» — видео

, 10:41 Видео 50

Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы, у стоек образовалась гигантская «пробка» из людей с чемоданами и сумками.

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Фото, видео: Instagram @malenko_nadezhda, @sochin1974

Пассажиры столичного аэропорта «Внуково» сообщают о поломке ленты багажа. Кадры массового скопления людей с чемоданами и сумками публикуют очевидцы в социальных сетях.

Как пишут пользователи, транспортеры не функционируют ни на одной из стоек.

«Внуково не работают транспортеры, чтобы сдать багаж, надо стоять вот в этой толкучке и не факт, что твой багаж полетит именно с тобой. На выдаче багажа скорее всего все еще сложнее», — пишет один из юзеров.

Очевидец рассказывает, что люди, стоящие в очереди нервничают, так как боятся, что потеряют свой багаж.

В воздушной гавани сообщили, что багаж обрабатывается вручную, для этого привлечены дополнительные силы. Задержек рейсов нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 400 пассажиров из Антальи провели ночь в «Пулково» в ожидании багажа.

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