На своей странице в социальной сети 53-летняя Наталья Штурм опубликовала два поста, в каждом из которых она позирует в разных купальниках. На Наталье оказываются то слитные купальники, то раздельные наряды с широким лифом, то бикини в горошек с кокетливыми рюшами.
Пользователи подчеркивают: фигура Штурм, которая уже стала бабушкой, выше всяких похвал.
«Фигурка — класс»;
«Молодец, что пресс качаешь»;
«Шикарно, даже очень», — написали фолловеры.
А всем хейтерам Штурм, упрекнувшим звезду в излишней откровенности на фото, певица посоветовала «радоваться жизни, а не ныть».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм взорвала сеть фото в нижнем белье.