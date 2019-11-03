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  4. «Фигурка — класс!» 53-летняя Наталья Штурм устроила показ сексапильных купальников

«Фигурка — класс!» 53-летняя Наталья Штурм устроила показ сексапильных купальников

, 19:49 Фото 88

Поклонники оценили подтянутую фигуру поп-звезды.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

На своей странице в социальной сети 53-летняя Наталья Штурм опубликовала два поста, в каждом из которых она позирует в разных купальниках. На Наталье оказываются то слитные купальники, то раздельные наряды с широким лифом, то бикини в горошек с кокетливыми рюшами.

Instagram @nataliashturm

Пользователи подчеркивают: фигура Штурм, которая уже стала бабушкой, выше всяких похвал.

«Фигурка — класс»;

«Молодец, что пресс качаешь»;

«Шикарно, даже очень», — написали фолловеры.

А всем хейтерам Штурм, упрекнувшим звезду в излишней откровенности на фото, певица посоветовала «радоваться жизни, а не ныть».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм взорвала сеть фото в нижнем белье.

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