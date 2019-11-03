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  4. Видео: Петр Чернышев спас Татьяну Навку от травмы во время выступления

Видео: Петр Чернышев спас Татьяну Навку от травмы во время выступления

, 14:44 Видео 367

В ходе ледового шоу в Петербурге фигуристка ударилась о реквизит.

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Татьяна Навка едва не получила травму во время выступления с ледовым шоу «Руслан и Людмила» в Петербурге. От более серьезной угрозы здоровью фигуристку оградил ее партнер по льду и супруг Анастасии Заворотнюк — Петр Чернышев.

Во время сцены первой брачной ночи Руслана и Людмилы главная героиня, которую играет Навка, взмывает под потолок. Однако участники труппы лишком рано выкатили на лед кровать — и во время очередного пируэта Татьяна ударилась ногами об изголовье кровати. К счастью, Чернышев находился рядом и успел подхватить летевшую партнершу, смягчив удар.

«Все в порядке. И кровать починили. А меня спас Петр Чернышев, который потом очень крепко меня держал. Настоящий рыцарь и кавалер!», — цитирует слова фигуристки abnews.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что часть выручки от другого шоу Татьяны Навки — «Аленький цветочек» — передадут Заворотнюк.

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