«Сладкий человечек»: Звезда «Универа» показал фото с годовалой дочкой

Звезда сериала «Универ» и экс-участник КВН 41-летний Арарат Кещян обожает своих детей. Актер воспитывает двух дочерей: пятилетнюю Еву и годовалую Диану. Артист не может нарадоваться милым созданиям и постоянно публикует контент с ними в Instagram. На этот раз комедийный актер показал снимок в компании младшенькой. Девочка позирует на коленях у папы в одной косыночке, перепачканная чем-то вкусным и с куском арбуза в руках.

«Брутальным, дерзким, чрезмерно крутым смотреть не рекомендуется. Резкие черты характера поражаются вирусами няшности и сюсюкания», — заявил в публикации знаменитость.

Instagram @araratkeshchyan

Поклонников Арарата Кещяна фото милого чумазого личика Дианы растрогало до глубины души. Фанаты не могли удержаться от множества комплиментов маленькой харизматичной дочке актера. Большинство юзеров отметили, что крошка невероятно похожа на звездного папу.

«Что за человечек такой сладкий?!»

«Очаровательное фото!»

«Масюся. Папулина копия!» — написали фолловеры.

Вирус «няшности и сюсюкания», о котором предупреждал Арарат Кещян, действительно заразил большинство подписчиков звезды.

«Ути божеськи… Ой, что это со мной?! Не могу разговаривать без сюсюки!» — в шутку испугался пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Арарат Кещян порассуждал в интервью о самооценке.