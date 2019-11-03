«Занудный папаша»: Максим Галкин показал, как воспитывает детей

Максим Галкин настолько обожает своих детей, что даже на гастролях не перестает любоваться видео с ними. Забавными роликами семейной жизни юморист делится с подписчиками в Instagram. На этот раз комик опубликовал в соцсети кадры, после просмотра которых решил — его супруга Алла Пугачева гораздо менее требовательный воспитатель, чем он.

«Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю, что я довольно занудный папаша. Алла как-то умудряется их воспитывать без излишнего ворчания», — написал в публикации знаменитость.

Поклонники звездного семейства не поддержали мнения Максима Галкина о себе, как о «занудном папаше». Фанаты утверждают — шестилетние близнецы Лиза и Гарри растут такими талантливыми и непосредственными благодаря, в том числе, и ему.

«От них невозможно оторваться»

«Так мило, такие прекрасные детки»;

«На мой взгляд, замечательный папаша. И очень добрый!»

«Повезло деткам… Такие классные родители!» — написали фолловеры.

Ролик с милыми и харизматичными Лизой и Гарри Галкиными, как всегда, стал очень популярным в соцсети. За четыре часа видео набрало около 700 тысяч просмотров и более 1,2 тысячи отметок «мне нравится».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обеспокоенная Лиза Галкина запретила брату Гарри топтать муравьев.