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  4. Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

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Информацию об этом подтвердила концертный директор экс-солиста «Чай вдвоем».

Фото: Instagram @denisklyaver

Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу. Информацию об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» подтвердила пиар-директор бывшего солиста группы «Чай вдвоем».

«Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать», — заявила представитель артиста.

Отмечается, что 14-летняя девочка попала в реанимацию в критическом состоянии. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

К слову, Денис Клявер был женат трижды. Его последней супругой стала юрист Ирина Клявер. В браке у пары родился сын Даниэль, который дружит со старшим братом Тимофеем от второго брака артиста с танцовщицей Юлией.

Бывшей солистке группы «Гости из будущего» Еве Польне приписывали романы с несколькими известными мужчинами, однако официально в браке она не была. Кроме Эвелин у певицы есть младшая дочь Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему Денис Клявер не остался с солисткой группы «Гости из будущего».

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