«Вот это пресс!»: Каменских ответила на слухи о беременности новым фото

После свадьбы певицы Анастасии Каменских и продюсера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) в сети не утихают слухи о том, что артистка находится в положении. Фанаты внимательно разглядывают каждое фото теледивы в поисках подтверждений своих домыслов.

Однако звезды не торопятся сообщать поклонникам долгожданную новость. Напротив, они то и дело публикуют снимки, на которых видно, что фигура звезды — идеальная.

На днях Каменских опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное селфи с Потапом. Продюсер запечатлен на снимке в черной футболке, а певица позирует в коротком топе и шортах. На фото заметно, что никакого живота у знаменитости нет. Она поддерживает тело в тонусе и может похвастаться великолепными формами.

Instagram @kamenskux

Многие подписчики были в восторге от фигуры поп-дивы, однако другая половина была разочарована. Фолловеры с нетерпением ждали новостей о пополнении в семействе и не смогли скрыть свое огорчения от того, что информация о беременности — всего лишь слухи.

«Вот это пресс!»

«Молодцы! Спортсмены наши! Лучшие!»

«Какой плоский животик! Настя прекрасна!»

«Настя, когда дети будут?»

«Сколько лет уже! Пора о детях думать!» — советовали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты отругали Каменских за плоский живот.