  1. Пятый канал
  4. «Вот это пресс!»: Каменских ответила на слухи о беременности новым фото

«Вот это пресс!»: Каменских ответила на слухи о беременности новым фото

, 10:28 Фото 194

Певица продемонстрировала подтянутую фигуру на новом снимке в Instagram и мгновенно развеяла сплетни насчет пополнения в семействе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kamenskux

После свадьбы певицы Анастасии Каменских и продюсера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) в сети не утихают слухи о том, что артистка находится в положении. Фанаты внимательно разглядывают каждое фото теледивы в поисках подтверждений своих домыслов.

Однако звезды не торопятся сообщать поклонникам долгожданную новость. Напротив, они то и дело публикуют снимки, на которых видно, что фигура звезды — идеальная.

На днях Каменских опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное селфи с Потапом. Продюсер запечатлен на снимке в черной футболке, а певица позирует в коротком топе и шортах. На фото заметно, что никакого живота у знаменитости нет. Она поддерживает тело в тонусе и может похвастаться великолепными формами.

Instagram @kamenskux

Многие подписчики были в восторге от фигуры поп-дивы, однако другая половина была разочарована. Фолловеры с нетерпением ждали новостей о пополнении в семействе и не смогли скрыть свое огорчения от того, что информация о беременности — всего лишь слухи.

«Вот это пресс!»

«Молодцы! Спортсмены наши! Лучшие!»

«Какой плоский животик! Настя прекрасна!»

«Настя, когда дети будут?»

«Сколько лет уже! Пора о детях думать!» — советовали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты отругали Каменских за плоский живот.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!

Последние новости

11:24
Мария Миронова через месяц после родов продемонстрировала стройное тело
11:02
Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с трактором в Приморье
10:52
Перед Новым годом Россия запустит в космос стеклянный шар
10:40
Москвич заказал убийство матери ради наследства
10:28
«Вот это пресс!»: Каменских ответила на слухи о беременности новым фото
10:14
«Это кощунство»: Памятник Герою Советского Союза поверг в шок казахстанцев

Сейчас читают

Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового
Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!
Пегова показала баню «по-киношному» — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев