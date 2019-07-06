«Все ждут пузик»: Поклонники отругали Настю Каменских за плоский живот

Певица Настя Каменских снова побаловала своих подписчиков фото в купальнике. Однако фанаты неожиданно не проявили интереса к идеальной фигуре артистки. Как оказалось, после свадьбы Каменских и рэпера Потапа они ждут от Насти совсем других форм.

Instagram @kamenskux

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Под снимков в серебристом бикини фолловеры внезапно упрекнули Каменских в том, что у нее плоский живот. Выяснилось, что подписчики надеялись увидеть растущий животик и узнать о беременности звезды. Об этом поклонники прямо заявили в комментариях.

«Настя, все уже ждут пузик! Спорят о поле!» — непрозрачно намекают юзеры.

Некоторые пользователи мечтают о том, чтобы увидеть Каменских в интересном положении, что готовы увидеть его признаки где угодно. Части комментаторов показалось, что артистка обманывает их, выдавая старые фотографии за новые и пытаясь скрыть беременность.

«Когда пытаешься не палить беременность и выставляешь „новые“ фотки, но что-то пошло не так», — строят теории поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Насти Каменских в обтягивающем платье заставило фанатов задуматься о беременности певицы.