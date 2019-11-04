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  4. Трехлетний малыш выжил после падения с пятого этажа в Подмосковье

Трехлетний малыш выжил после падения с пятого этажа в Подмосковье

, 12:24 54

ЧП произошло в квартире одного из домов в городе Рошаль.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov.

Трехлетний малыш выжил после падения с пятого этажа в Подмосковье. ЧП произошло в квартире одного из домов в городе Рошаль, сообщает агентство «Москва».

Мальчик был госпитализирован в московский НИИ хирургии и травматологии с черепно-мозговой травмой. Медики сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

«Ночью 3 ноября в полицию поступило сообщение, что в НИИ детской хирургии и травматологии в столице из ГКБ Рошаля с телесными травмами доставлен мальчик в возрасте двух лет и восьми месяцев. По словам его мамы, сын выпал из окна пятого этажа жилого дома в Рошале, где они проживают», — цитирует агентство собственный источник.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетняя девочка чудом выжила при падении с 17 этажа.

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