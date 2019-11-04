Фитнес-тренер рассказал о подводных камнях интервального голодания

Интервальное голодание полезно с точки зрения воспитания у человека самодисциплины в подсчете калорий. Вместе с тем, такой способ похудения не имеет долгосрочного эффекта. Так прокомментировал петербургский фитнес-тренер Дмитрий Аверичев пять эффективных способов снижения веса без спорта.

По его словам, все эти методы хороши, но именно периодический отказ от еды вызывает ряд вопросов. Сейчас интервальное голодание скорее похоже на тренд — люди слишком верят в его эффективность.

«На самом деле работает не само голодание как диета, а ограничение калорийности. В конечном счете решающим фактором будет ограничение питания», — сказал он.

Аверичев прокомментировал и процесс аутофагии, который, как считают многие, запускается во время отказа от еды. Он означает образование новых клеток в организме путем переработки старых. Специалист подчеркнул, что подобные исследования проводились лишь на животных, а потому утверждать, что аутофагия проявляется у человека — дилетантство.

В целом фитнес-тренер считает, что интервальное голодание «попробовать можно, но человек должен понимать, что работает не диета, а ограничение и подсчет калорий», так как раньше он это не отслеживал.

В то же время Аверичев предостерег, что периодическое голодание подходит далеко не всем — например, людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта или предрасположенностью к диабету оно категорически противопоказано.

Эксперт также обратил внимание на одно из заблуждений, распространенных среди любителей вкусно поесть, а потом идти в спортзал.

«Худеть можно и без тренировок. Ошибочно думать, что съев кусок торта или шоколадку, это можно ликвидировать физическими нагрузками. В первую очередь, все зависит от питания, а худеть можно и без тренировок», — отметил он.

Аверичев считает, что в долгосрочной перспективе интервальное голодание вряд ли будет помогать, ведь после пищевого воздержания человек вернется к своему обычному режиму питания, и вес снова станет прежним.

«Нужно научиться считать калории постоянно, вплоть до того, что вы смотрите в тарелку и знаете, сколько их. Это позволит закрепить результат на всю оставшуюся жизнь», — резюмировал он.

Суть периодического или интервального голодания заключается в отказе от потребления пищи в определенный промежуток времени. Например, с 8:00 до 16:00 употреблять суточную норму калорий, а оставшиеся 16 часов ничего не есть и не пить за исключением воды.

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