Путин снял с должности одиннадцать генералов СКР, МЧС, МВД

Президент России Владимир Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС, а также МВД.

Как передает ТАСС, также в списке снятых с должностей числится и обвиняемый в мошенничестве генерал МВД Александр Мельников.

Согласно указу от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре из МВД и один генерал из СК. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Другим указом президент России присвоил 14 сотрудникам МВД звания генерал-майора, еще двое получили погоны генерал-лейтенанта.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, генерал-майор Александр Мельников был задержан в конце сентября. Мельников был в разработке Главного управления собственной безопасности МВД. После проверки было возбуждено уголовное дело по факту хищения 100 миллионов рублей у предпринимателя. В обмен на крупную сумму Александр Мельников обещал закрыть уголовное дело, возбужденное еще в 2015 году.