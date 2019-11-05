«Maruv объединяет наши народы»: Пригожин о получении певицей «российской» победы

Иосиф Пригожин с большой радостью воспринял новость о присвоении украинской певице Maruv награды, которая трактуется обществом как звание «лучшей российской исполнительницы». В беседе с 5-tv.ru продюсер высоко оценил профессиональные качества самой артистки и ее команды.

«Я вам честно скажу — они мне очень симпатичны. Я почему-то внутренне очень верю в этот коллектив. Они вкусные, стильные, они сделаны с иголочки. Выглядят очень фирменно. Они голливудские!» — хвалит Пригожин.

Продюсер признался, что очень хотел бы иметь возможность продюсировать Maruv. Певица с первого же своего появления на сцене привлекла его внимание как специалиста. Звезда вместе со своей командой продолжает вызывать профессиональный интерес Пригожина до сих пор.

«С первого дня своего появления они привлекли мое личное внимание как продюсера. Если бы у меня была возможность работать с таким коллективом — я бы работал с удовольствием», — уверяет он.

Победу артистки в номинации «Лучший артист по версии телеканала „MTV Россия“» (ее певице вручили на премии MTV Europe Music Awards — Прим.ред.) продюсер воспринял с радостью. По его мнению, это указывает на то, что международное общество видит россиян и украинцев как единый народ, несмотря на существующие разногласия.

«Понимаете, насколько мы в глазах мировой общественности — что Украина, что Россия, что Белоруссия — как одно целое? Все люди, говорящие по-русски, воспринимаются как русские. Maruv объединяет сегодня музыкально два наших народа. И меня это радует», — высказался Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский продюсер и композитор Виктор Дробыш передал свои поздравления Maruv в связи с полученной наградой.