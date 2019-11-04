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«Поздравьте ее»: Дробыш оценил признание Maruv «лучшей российской певицей»

, 23:26 Эксклюзивное интервью 34

Украинская певица одержала победу в «русской» номинации MTV Europe Music Awards.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Aleksandr Gusev

Виктор Дробыш прокомментировал для 5-tv.ru присвоение украинской певице Анне Корсун, выступающей под псевдонимом Maruv, звание «лучшей российской исполнительницы». Награду артистке вручили на премии MTV Europe Music Awards.

«Ну и супер, поздравьте ее. Мне она очень нравится», — отреагировал Дробыш на известие.

Стоит отметить, что дословно номинация, в которой победила Maruv, звучала как «Лучший артист по версии телеканала „MTV Россия“». Однако публика восприняла это как награду для лучшего российского исполнителя. К тому же, кроме Анны за титул боролись исключительно русские артисты и коллективы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробном комментарии концертного директора Maruv по поводу присвоенной ей награды.

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