Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Бой саморазрушению, Раки! Если вы позволите тому, что прошло, крепко держаться за вас, это может помешать вам вступить в светлое будущее. Позвольте себе настоящим быть увиденным и услышанным другими. Люди заслуживают того, чтобы знать, что там у вас в сердце.

«Некоторые прощания — не конец, а выпускной». Пусть эти слова дадут вам сил, которые нужны для того, чтобы пережить изменения. Это нелегко, но держаться за то, что больше не ваше, это равносильно действиям себе во вред. Если внутри вас есть то, что вас беспокоит — поговорите об этом с любимым человеком. Нет возможности? Почитайте стихи! Вслух и с выражением.

Существует почти магическая сила, которая объединяет вас. Что примечательно, ваше демонстративное равнодушие только усиливает страсть. Но разве это — здоровые отношения? Как долго вы продержитесь, постоянно продумывая стратегию и играя друг с другом в психологические игры? Пора уже найти место для искренности в своей жизни.

Если чувства взаимны, усилия будут равны. Сосредоточьтесь на построении отношений, основанных на взаимном уважении и понимании. Сегодня стоит быть более добрыми и щедрыми по отношению друг к другу, так как вы продолжаете поддерживать баланс взаимных уступок между собой. Одиноким Овнам стоит быть более открытыми и отдавать больше — тогда и вернется немало.

♌ Лев

Невероятная любовь — это то, что вы испытываете сейчас. Пусть доброта, сострадание, взаимопонимание и прощение будут тайным соусом в ваших отношениях. Львы, которые не смогли себе признаться в собственных чувствах к предыдущему партнеру — ветер перемен движется к вам. Позвольте ему преобразовать вас. И кто знает — попробуйте снова с тем самым «непризнанным»?

Космический совет: погрузитесь в свою любовь!

♍ Дева

Вы можете наткнуться на кого-то с большим потенциалом и все же не быть тронутым его присутствием. Все дело в том, что «потенциал» — это субъективное понятие. Если вы хотите большего — признайтесь в этом хотя бы себе. Девы в отношениях могут почувствовать, что их роман становится тусклым. Некоторые даже могут заметить, что партнер стал более жестоким. Поговорите с любимым и добейтесь изменений, к которым стремитесь.

Космический совет: не ставьте крест на себе и своем романе.

♎ Весы

Качество нашей жизни не зависит от того, сколько мы зарабатываем или где работаем. Оно определяется количеством любви, которую мы испытали, проявленным состраданием и опытом, полученным из этого. Весы, если вы ждали знака для важного решения — это он! Вперед.

Космический совет: если вы ждали знака для важного решения — это он.

♏ Скорпион

Как говорит психолог Джерри Корстен, «существует разница между суждением о себе и наблюдением за собой. Первое ведет к неуверенности в себе, второе — к самосовершенствованию». Скорпионы, все люди ошибаются. Ошибки, которые вы не можете простить себе, вы легко прощаете другим, ведь так? Может, стоит перестать быть такими строгими к себе? Сейчас вам это особенно нужно.

Космический совет: будьте добрее к себе.

♐ Стрелец

Ничто не может остановить судьбу, которая должна свершиться. Как только вы поймете это, отпустить прошлое станет легче. Стрельцы, на вашем пути грядут большие перемены, способные изменить положение вещей к лучшему. Для многих из вас это может означать шаг на новый уровень в романтических отношениях. Космический совет: от судьбы не уйдешь — смиритесь.

♑ Козерог

Исцеление не означает, что раны не было — это означает, что рана больше не причиняет вам боль. Это касается и вашей души, Козероги. Конечно, вы можете возвращаться к прошлому горю в мыслях — только помните, что это прошло и больше не повторится. Поверьте — вы открываете дверь для гармоничных отношений. Космический совет: помните о том, что прошлое — в прошлом.

♒ Водолей

«Ничто никогда не уйдет, пока оно не научит нас тому, что нам нужно знать». Пусть эти слова тренера Пемы Чодрон напомнят вам, для чего это все происходит с вами, Водолеи. Разбитое сердце тоже было вам необходимо — значит, есть люди, которые не нужны вам в вашем будущем. Не держитесь за негативные эмоции. Вместо этого сдайтесь воле Вселенной. Вы наконец движетесь к тому, что должно было быть вашим.

Космический совет: все идет так, как должно быть.

♊ Рыбы

Если в чем-то нет любви — это иллюзия. Звезды намекают, что пора снять повязку на глаза и увидеть ваши отношения такими, какие они есть на самом деле. Некоторые из вас могут знать правду на подсознательном уровне — но нужно принять это осознанной частью сознания.

Космический совет: посмотрите правде в глаза.

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