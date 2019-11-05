Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля

В День народного единства православные также отметили праздник Казанской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых в Русской церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля. В ней участвовали и представители православных русских церквей из Западной Европы

«Мы теперь единая церковь, больше нет никаких причин быть вне евхаристического и даже просто братского человеческого общения. В эти святые дни над всеми церковными разделениями, а также общественными, которые всегда связаны с церковными, поставлена точка», — сказал патриарх Кирилл.

В начале осени западноевропейские приходы стали частью Русской православной церкви. В воскресенье патриарх Кирилл вручил главе Архиепископии Синодальную грамоту о единстве с РПЦ.

Ранее митрополит Иоанн сообщил о 60 западноевропейских общинах, перешедших в РПЦ.