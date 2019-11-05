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  4. Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля

Патриарх Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля

, 8:21 Эфирная новость 15

4 ноября православные христиане отметили День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

В День народного единства православные также отметили праздник Казанской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых в Русской церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в Успенском соборе Кремля. В ней участвовали и представители православных русских церквей из Западной Европы

«Мы теперь единая церковь, больше нет никаких причин быть вне евхаристического и даже просто братского человеческого общения. В эти святые дни над всеми церковными разделениями, а также общественными, которые всегда связаны с церковными, поставлена точка», — сказал патриарх Кирилл.

В начале осени западноевропейские приходы стали частью Русской православной церкви. В воскресенье патриарх Кирилл вручил главе Архиепископии Синодальную грамоту о единстве с РПЦ.

Ранее митрополит Иоанн сообщил о 60 западноевропейских общинах, перешедших в РПЦ.

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