Митрополит Иоанн сообщил о 60 западноевропейских общинах, перешедших в РПЦ

Митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето) сообщил о шести десятках приходов в Западной Европе, перешедших в Московский патриархат. По словам главы «русского экзархата» за рубежом, десять общин остались под покровительством Константинопольского патриархата.

Произошедшее разделение западноевропейских приходов произошло после подписания 1 ноября патриархом Московским и всея Руси Кириллом грамоты о единстве Архиепископии европейских приходов с Русской православной церковью, и передачи 3 ноября митрополиту Иоанну соответствующего экземпляра исторического документа.

«Мы сохранили 60 приходов, но есть те, которые вернутся к нам. Что касается клириков, священников и дьяконов — около 90 человек осталось и подтвердили желание жить в единстве с Московским патриархатом. Около 10 общин остались в Константинопольском патриархате. Некоторые хотят уйти в Румынскую церковь, другие еще не решили», — сказал митрополит Иоанн.

Глав западноевропейского «русского экзархата» возглавляет делегацию из порядка 130 человек, прибывших в Москву для участия в торжествах по случаю восстановления единства западноевропейских приходов, основанных эмигрантами, преимущественно во Франции, в 1930-е годы.

В сентябре тогда еще архиепископ Иоанн, а ныне митрополит обратился к патриарху Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ.

В ходе богослужения 3 ноября в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл выразил уверенность, что мировое православие преодолеет раскол.